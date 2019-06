Üllatav hügieeniharjumus, millest tänapäeva noored on loobunud

Enamik meist nõustub, et deodorandi kasutamine on äärmiselt oluline asi, mida enne kodust lahkumist teha. Kuid värske uuring toob meieni üllatavaid teateid.

YouGov tegi kindlaks, et 40 protsenti 18-24-aastastest täiskasvanutest ei ole viimase kuu jooksul kasutanud deodoranti või antiperspiranti. 48 protsenti tunnistas, et pole neid tooteid viimase aasta jooksul ostnudki.

Tundub, et selle hügieeniharjumuse populaarsus on iga generatsiooniga aina langenud. 84 protsenti 45-54-aastastest kasutab deodoranti, aga 34-44-aastastest teeb seda juba vaid 78 protsenti, 25-34-aastastest aga 69 protsenti.

Ei tasu noorte suunas aga hoiatavalt sõrmega viibutada, selgub, et nad hoolitsevad enda eest jätkuvalt. Näiteks 20 protsenti nõustub, et pead peaks pesema iga päev.

Peab ka märkima, et kuigi pole kindlaks tehtud deodorandi otsest seost vähiga, on mõned teadlased viidanud, et deodorandis leiduvad alumiiniumühendid võivad põhjustada tervisekahjustusi, muutes östrogeeni retseptoreid, mis omakorda võivad viia rinnavähini.