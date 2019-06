Aleksandr Popov. Kaotasin roolijoodikule oma vanaonu, joobes peaga juhtimisele pole mingit õigustust!

Tänase päevani on minu isa vanemate suvekodu samas kohas ja samal teekurvil. See teekurv on mulle mällu süübinud kui jaanipäeval kihutajate lõpp-punkt. Tänaseni on alles ka õnnetu ning nüüdseks vana ja väeti aiapost, mis on oma eksisteerimise ajal pidanud endasse võtma mitmeid kümneid raudsuksusid, kelle juhid on oma võimeid pehmelt öeldes alahinnanud.