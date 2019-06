Kuidas panna kohvi juues aeg enda kasuks tööle?

Kes mõtleb, et tass kohvi kohe pärast ärkamist annab just selle õige rütmi, paneb mööda. Enamik inimesi teeb seda, muide. Õige aeg kohvipausiks on aga hoopis teine.

Kui ärkad umbes kella kuue ja seitsme vahel hommikul, siis on optimaalne aeg kohvijoomiseks kell kümme hommikul. Selgitus on lihtne: pärast ärkamist toodab meie keha suures koguses kortisooli, stressihormooni, mis aitab meil virguda. Kui vahetult pärast ärkamist alustada ühtlasi kofeiini manustamist, annab see kehale signaali, et tuleks moodustada vähem kortisooli ja nii katkestatakse tema loomulik töö ehk meie äratamine.