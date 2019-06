4 märki, et oled valusast lahkuminekust üle saanud

Usalda oma sisetunnet. Kui tunned, et oled valmis edasi liikuma, tegelesid kaotusvaluga ilmselt juba enne suhte lõppu. Kui tegeled endiselt segaste tunnetega, vajad rohkem aega.

See on üks kõige olulisem näitaja, et oled saanud lahkuminekust üle. Sa ei tunne vajadust kiirustada uude suhtesse, vaid tunned end vaba ja õnnelikuna ka üksi.