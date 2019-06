JoyBräu – maailma esimene alkoholivaba proteiiniõlu!

Kõigest üks 0,33-liitrine purgitäis JoyBräu proteiiniõlut sisaldab koguni 21 grammi proteiini. Lisaks on joogi koostises 10 grammi hargnenud ahelaga aminohappeid ehk BCAA-d, mis on organismi ja lihaste tervise seisukohalt elutähtsad. Enam pole teil vaja kulutada aega valgupulbritele ja proteiinišeikide valmistamisele, sest kõik nende kasulikud omadused on peidetud selle eheda õlle maitsega ning värskendava joogi sisse.

Proteiiniõlu on valmistatud tõeliste Saksa õllepruulimise reeglite järgi ning tänu erilisele Cascade’i humalale ja ainulaadsele pärmile on see täidlase linnasemaitsega. Õlu on saadaval nii värskendava sidruni- kui ka greibimaitsega, see ei sisalda kunstlikke lõhna-, värv- ega magusaineid ning soovituslik joomistemperatuur on 5 °C. Ehkki õlu on ideaalne just sportlastele peale trenni, sobib see hästi ka niisama joomiseks.

FOTO: OÜ MyRoom

Proteiiniõlu – teie lihaste heaks

Aminohapped on keha ehitusblokid ning neil on inimese organismis elutähtis roll. Valgud on eriti vajalikud lihaste arenguks ja toitainete omistamiseks. JoyBräu proteiiniõlle täiusliku maitse ja aminohapete profiili väljatöötamiseks kulus koguni kaks aastat arendustööd ning õlle aminohapete profiil on koostatud selliselt, et see sobib hästi just sportlase vajadustega, ehkki proteiiniõlut võivad nautida kõik. Õlles sisalduvad aminohapped on sünteesitud kollaoast ehk need täistaimsed ja kvaliteetsed.

Proteiiniõlus koostises olevast 21 g proteiiniist 10 g on hargahelaga aminohapped ehk BCAA-d, mis sisaldavad leutsiini, isoleutsiini ja valiini suhtes 2:1:3. Nimetatud aminohapped on kehale väga vajalikud, sest keha ei suuda neid ise toota, mistõttu tuleb vajalikud aminohapped kätte saada toidust või joogist.

BCAA toetab lihaste kasvu ja taastumist, ennetavad lihaskadu kaloripuuduse tõttu, parandavad sportlikku sooritust, soodustavad tervislikku immuunfunktsiooni ning kaitsevad lihaseid treeningjärgsete lagundavate protsesside eest, vähendades lihasvalu ja kurnatust. BCAA sobib hästi nii jõu-, kiirus- kui ka vastupidavusalade harrastajatele ehk mitte ainult jõusaalifännidele. Tänu tsitruse- ja greibimaitsele ning 10 g hargahelaga aminohapetele (BCAA) on JoyBräu proteiiniõlu pärast treeningut parimaks värskenduseks ning keha turgutamiseks. Maitseb nagu õlu, aga toimib kui valgukokteil!

FOTO: OÜ MyRoom

JoyBräu proteiiniõlle aminohapete profiil

Aminohape g / 0,33 l Omadused BCAA-d (l-leutsiin, l-isoleutsiin, l-valiin) 10 Toetavad lihaste kasvu ja taastumist

Ennetavad lihaskadu kaloripuuduse tõttu

Parandavad koormusega sooritust

Soodustavad tervislikku immuunfunktsiooni Alfa-l-alaniin 7 Kiirendab ainevahetust

Toetab lihaste energiavarustust L-karnitiin 1,6 Kiirendab rasvade ainevahetust

Parandab sooritust

Kiirendab treeningujärgset taastumist Beeta-l-alaniin 1 Suurendab taluvust

Vähendab väsimustunnet