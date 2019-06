«Naistejutud». Muinasjutuprintside suhtekaubandus: kas tõesti suhetes tasuta lõunaid pole?

Dagmar Lamp, Kristina Herodes ja Heidi Ruul selgitavad, mida naised tegelikult tahavad. Kas me tahame, et mees lahendaks meie eest mure ära? Või tahame me vaid pai ja kedagi, kes kuulaks mure ära? Või - kas on üldse meie mure siiras, ehk püüame me sootuks vaid manipuleerida?