Viis asja, mida ei peaks teadlaste arvates suudlemisel tegema

Ameerika kohtinguportaal Match korraldab igal aastal uuringu ja analüüsib selle tarbeks 5000 vallalise käitumist. 76 protsenti küsitletutest andis teada, et nende jaoks on armuasjades esikohal head suudlused.

Siiski on mõningaid asju, mida suudeldes ei peaks tegema:

1. Eelnev alkoholi joomine

Enne esimest suudlust pole lonks alkoholi kammitsate eemaldamiseks vast sugugi paha, kuid siiski tuleks end ohjes hoida. Põhjuseks on see, et suudlemisel vallandub sama hormoon nagu alkoholi juueski — dopamiin. Võiks ju arvata, et topeltkogus õnnehormooni on eriti tore. Siiski võib selline ristamine meie otsustusvõimet hägustada ja seepärast soovitavad teadlased suurematest alkoholikogustest loobuda, kui oled täiusliku suudluse jahil.

2. Huulepulga pärast muretsemine

Küsitlused näitavad selgelt, et need naised, kellel on esimesel kohtingul huulepulk peal, on esimese suudluse saamisel edukamad, kui need, kes ei kanna huulepulka. Eriti teeb just punane huulepulk naised Match'i-küsitluse andmetel seksikamaks. Niisiis pole põhjust muretseda ja kanda rahulikult järgmisel kohtingul punast.

3. Halb hingeõhk

See punkt näib küll enesestmõistetav, ometi on naised oluliselt sallivamad kui mehed sel teemal. Samas kipub just meestel olema tavaliselt kehvem suuhügieen ja sellest ka kehvem hingeõhk.

4. Suu kinnihoidmine

Kui sa kirgliku suudluse ajal hoiad suud kinni, siis on keelemäng mitte ainult keerukas, vaid annab partnerile ka märku, et sa hoiad end tugevasti tagasi. On teaduslikke tõendeid, et sülg sisaldab testosterooni, mistõttu eelistavad mehed avatud suuga suudlusi. «See viitab sellele, et mehed proovivad alateadlikult testosterooni üle kanda, et naistes sugutungi vallandada,» selgitab antropoloog Helen Fisher Rutgersi ülikoolist.

5. Surve all olemine

Kui sa tunned, et oled surve all, siis on kehv suudlus juba ette programmeeritud. Stress vallandab kehas stressihormoon kortisooli, mida küll suudlus vähendab, kuid mitte nii palju, et sa tunneksid end seejuures hästi.