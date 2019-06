Kolm põhjust, miks tasub ilma padjata magada

Ideaaljuhul moodustavad selg ja kukal une ajal sirge joone. Paksudel ja kõrgetel patjadel magamise tagajärjel ei saa aga lülisammas päris õiges asendis olla, lihased seetõttu taastuda ning me ärkame pingetega üles. Kui see tuleb sulle tuttav ette, siis tasub kaaluda padjast loobumist.

Just kõhulimagajatele on tähtis, et padi ei oleks liiga kõrgel, kuna vastasel korral on lülisammas liiga kaugele välja sirutatud ning tagajärjeks kaelavalud ja lihaspinged. Seega kui sulle meeldib kõhuli tudida, mõtle padjavabale tulevikule.