Jaanimood on ikka villane ja vihmane

Hea uudis moepoolelt on see, et meie kandi disainerid on samuti udustest unistustest välja kolinud ning kaks kummikutes jalga kindlalt maha toetanud. Paljusid noori, andekaid ja väljapaistvaid tegijaid inspireeribki just tujukas ja vihmane ilm. Ning mõnusalt sooja andvate kudumite maailmas ei mäleta viimase kümne aasta jooksul säärast fantaasiaplahvatust, nagu sel aastal näha võib. Niisiis kõlab kõige vettpidavam moesoovitus jaanipäevaks õige lühidalt: eelista oma kandi moeloojaid ning iga ilm on sinu jaoks edaspidi vaid hea ilm.