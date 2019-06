Justin Petrone: minu maadeavastamise aeg

Ma olen jalutanud piki varahommikusi tänavaid samasuguses kerges hämus paljudes kohtades San Franciscost Pekingini, ikka mööda õitesäras puudest, mulla- ja lillelõhnast, imeliste päikesetõusude käes, kõrvus helisemas lindude sillerdamine. Elu on kui hõrk unenägu. See on ikka samasugune, sest mina ei ole muutunud. Arusaam, et me kulgeme läbi elu mingite etappide, mingite aina edasi viivate sammude kaudu, on täiesti vildakas. Meie hing, meie vaim on muutumatu. Ainuke erinevus peitub selles, et ma olen viimaks tõe ära tabanud. See kõik on kogu aeg olnud üks ja sama teekond. See tõdemus, jah, tuli kui virgumine.