Rannalõvide paljastused: kõige hullemad vead, miks naised sind jutule ei võta

Kust leida vastava ala eksperte? Teadagi – sealt, kus saavad kokku kõige kenamad, suhtlemisaltimad ja enesekindlamad inimesed. Arter käis kavalaid suhtlemisnippe kogumas kuumal basseinipeol Mustamäe Elamusspaas.

Esmalt paljastus julm ja jahmatav vastuolu. Mida avatum on napist riietusest tingitud vaade kaunitarile, seda kinnisem on enamasti tema käitumine. Meestele tundub noil hetkil, et naised ei tea ise ka, mida tahavad. «No mis ta on siis nii ilus siin, kui ta ei taha, et talle tähelepanu pööratakse?!» Konks ongi selles, millisest tähelepanust jutt. Mõni stiil toimib ja mõni hävib enne, kui lausega lõpulegi jõuad. Suurimad saladused õnnestus meil suhtlemisgurudest rannalõvide käest siiski välja õngitseda. Sõnad või silmad?

«Tšau, kiisu – see sobib vestluse alustamiseks väga hästi,» arvab Klen (21). «Pole liiga neutraalne ega liiga libe ka.»

«Tere on päris hea algus!» teatab Rainer (30). «Mida lihtsam ja selgem, seda parem. Naised ei armasta trikitamist.»

«Mina lihtsalt vaatan silma ja kõik armuvad ära,» teatab suurt kasvu ja südamlik Karl-Peeter (23). Tütarlapsed lähikonnas noogutavad innukalt. «Pilk on tugevam kui sõnad. Ja vaadata tuleb ka õigesti. Mitte liiga kaua, mitte liiga vähe, võib-olla kümme sekundit…»

Teeme proovi. Kümme sekundit põrnitsemist tundub ikka juba väga ebamugavalt kaua. «Tõsi jah, seda on palju! Olen kuulnud, et kui pilkkontakt kestab kaheksa sekundit, siis on kas armastus või tunned, et tahaks selle teise ära tappa,» naerab pilguproff. «Ja kui teine silmi ära ei pöörata, alustad rahulikult vestlust. Täiesti tavalistest asjadest. Isiklikuks ei tohi liiga ruttu minna!»

«Väga kehv taktika on jõllitamine – ei tohi võõrast tütarlast liiga pikalt vahtima jääda,» on Rainer täiesti teisel arvamusel. Pilk peab tema sõnul olema taktitundeline, ainult siis on üldse mingit lootust.