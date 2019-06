Aasta lühimaks ööks: grilli jaaniks burgerit, kapsasteiki ja salatit

Mõistagi on see moehamburger, millest Viru keskuse Park’la katuseterrassi suvise pop-up tänavatoiduleti kokk Mart Klaas kõneleb, kohalikest värsketest komponentidest, ja mis kõige iseloomulikum, koka autoripitseriga. Viimast, muide, tuleb meiegi tänavatoidukohtadesse aina juurde: Mart Klaas on üks neist kokkadest, kes on pärast aastaid kõrgetasemelises restoraniköögis või ka selle kõrvalt otsustanud vähemalt mõnda aega lihtsamale ja kirevamale (tänava)toidule keskenduda. Tema oli näiteks mitu aastat Tallinna ühe esirestorani, Art Priori peakokk ja töötas läinud suvel samas ametis Võsul Wöses. Kahest Kokast ja Öst tuntud Ranno Paukson seisab aga leti taga Balti jaama turul toidubaaris Kaval Rebane, mille krõbekana kogus kiiresti rohkeid austajaid.