10 nippi, et grillimine õnnestuks

1. Kasuta kvaliteetset sütt

Kvaliteetse söe peamiseks tunnuseks on suured tükid. Kuna pakid on poes enamasti läbipaistmatud, siis inglisekeelne märge restaurant quality pakendil võiks olla vihjeks, et tegu on korraliku söega. Kiireks grillimiseks pole korraga palju sütt vaja, aga kui plaanis on midagi pikemalt valmistada, näiteks tund või paar, tuleb grillahju valada suurem kogus sütt.

2. Kasuta süütamiseks toiduõli

Grilli süütamiseks ei tohi kasutada süütevedelikku. Esiteks ei sobi toit ja süütevedelik olemuselt kokku ja teiseks ajab süütevedelik söed liiga kiirelt kuumaks ja sellistel sütel ei saa toit hõrk ega kvaliteetne. Pigem võib kasutada süütamiseks tavalist toiduõli, spetsiaalseid süütebatoone või lepalaaste. Õige temperatuur saavutatakse õhuavade reguleerimisega, erinevad toorained nõuavad ka erinevaid kuumusastmeid. Kui kuumust pole piisavalt, jääb liha nätske, kui kuumust on ülearu, kõrbeb liha ära.

3. Tuhkjashallid söed on grillimiseks valmis

Enne grillimisega alustamist on söe puhul oluline jälgida kahte asja. Esiteks ei tohi olla lahtist leeki ja teiseks võiks söed olla omandanud tuhkjashalli välimuse, mis annab märku, et söed on toidutegemiseks valmis.

4. Puhasta rest, kui söed on kuumad

Grill peab toiduvalmistamise alustamiseks olema puhas. Seda on kõige lihtsam teha siis, kui söed on kuumaks läinud. Nii tulevad eelmise korra grillimise jäägid kõige kergemini terasharja abil resti küljest lahti.

5. Ära võta liha otse külmkapist

Grillile ei tohi panna otse külmkapist võetud lihatükki, sest suur temperatuuride erinevus «ehmatab» liha nätskeks, toatemperatuuril liha küpseb aga mahlaseks. Liha toatemperatuurini jõudmine sõltub mitmest tegurist, aga üldiselt kulub selleks vähemalt pool tundi. Enne grillile asetamist tuleks nii marinaadis kui marinaadita liha kergelt paberkäterätikuga ära kuivatada, sest tilkuv liha võib tõsta üles leegi, mis liha ära kõrvetab.

6. Anna lihale mahlasust

Pikalt küpsev liha, näiteks terve kana, vajab täiendavat mahlasust, et see küpsetamise käigus ära ei kuivaks. Kuna terve kana küpseb 120-150 kraadi juures keraamilises grillis kaks tundi, võiks panna kana sisse küpsemise ajaks pooleldi täidetud õllepurgi, mis eemaldatakse alles kana grillilt ära võttes ja järelküpsema pannes. Alkoholi pärast pole põhjust muretseda, küpsemise jooksul jõuab see välja aurata, aga liha jääb mõnusalt mahlane.

7. Kontrolli küpsusastet lihatermomeetriga

Visuaalne vaatlus võib olla liha valmiduse osas petlik — on oht, et liha jääb tooreks või küpseb üle. Sestap tasub kasutada lihatermomeetrit, mis annab õigeaegselt märku, et liha on valmis.

8. Pööra liha tangidega

Selleks, et liha mahlasus säiliks, ei tohi toorainet grillil pöörata kahvliga, vaid kasutada spetsiaalseid grilltange.

9. Järelvalmimine on tähtis

Nii sea-, looma- kui linnuliha vajab pärast grillimist viis kuni viisteist minutit järelküpsemist. Selleks võib panna liha näiteks malmpotti või fooliumi alla.

10. Pane malmpann grillile

Keraamilise grilliga saab valmistada pea kõiki toite, mida tavaliselt tehakse pliidil. Grillrestile asetatud malmpannile saab panna näiteks krevette, kauboikartuleid, brokoliõisikuid, paprikaviile, täidetud šampinjone. Vähem kui viie minutiga valmib hõrk ja kerge roog hiidkrevettidest, millele on lisatud peterselli ja tšillipipart. Kui krevetid võtavad roosakaskuldse värvuse, on toit valmis ja selle võib kohe serveerida, sest erinevalt lihast krevetid järelküpsemist ei vaja.