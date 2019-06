Kohalik soovitab: viis kohta, mida sel suvel Muhus ja Saaremaal külastada

Parima pildi saab Muhumaalt Üügu pangalt

Pangaseina ilmestavad isemoodi koopad ja orvad, millest suuremad kaovad meetrite sügavusele panga sisse. Pangajalamil vuliseb hulk allikad, kuid mööda panka kadakate vahel kõndides tuleb ettevaatlik olla - kunagi ei tea, millise kurvi taga on maapinnas lõhe, mis kaob mitme meetri sügavusele.

Võimsa seikluse leiab Muhumaa Võiküla munakiviteelt ja kaitserajatistelt

Võiküla munakivitee on ahhetama panev vaatamisväärsus. Ligi viis kilomeetrit pikk tee on ehituskvaliteedilt võrdväärne Tallinna vanalinna tänavatega. Uhke ja kõva kolinaga tee viib rannasuurtükipatareisse. Patarei harjalt avaneb hunnitu vaade üle kadakaste rannaniitude merele. Selle vaate pärast juba tasub seda loksumist kannatada.

Parim vaatamisväärsus on Pöide kirik Saaremaal

Kui mujal on kõik kindluskirikud saanud värske krohvi ja uue kullatud altari, siis Pöide kiri on oma eheduses jalustrabav. Tegu on Eesti vanima kiviehitisega, mille torn pärineb ajast enne Jüriöö ülestõusu. Kui hästi paluda, siis on võimalik kirikutorni ka ronida, see on pikk ettevõtmine kuid vaade sealt on uhke.

Parima päevituse saab Saaremaalt Tuhkana rannast

Põhja Saaremal asuv Tuhkana rand on kindlasti üks parimaid ujumiskohti, sealsele liivarannale võrdväärset on raske leida. Vesi läheb siin kiiresti sügavaks ja vähe tugevama tuulega on võimalik lainetes möllata. Randa ümbritseb rahustav männimets koos magusate mustikatega.

Kõige ilusamat päikeseloojangut näeb Illiku laiul (Väike väin)

Sellel Saaremaa laiul olles paistab silmapiirilt kena Muhu saar ja avastamisväärt Kõinastu saar. Illiku laiul olles saad nautida usukumatult imetlusväärset ja muinasjutuliselt kaunist panoraamvaadet: üksikud purjekad merel, valged purjed lehvimas soojas meretuules, laisalt lendavad kajakad, inimesed nautimas sooja merevee mõnusid. Leida võib üllatuslike kunstiteoseid, mis on loodud ja luuakse elamusfestivali ajal. Emotsioon puhtast loodusest-meri, maa ja taevas - see on seal laiul kõik koos täislik.

Vello parim seenekoht on saladus