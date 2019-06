3 parimat nõksu ennetamaks suvekingamuresid

Vaimustavate suveilmadega kaasnevad ka mõned tüütud teemad: hiljemalt pärast uute suvesandaalide kandmist (eriti reisile minnes) saab see selgeks. Näiteks siis, kui esimene vill aeglaselt, aga visalt annab märku oma tulekust. Pole muud nõu, kui ennetada nii palju kui võimalik, kirjutab Freundin.

Villid ilmuvad eriti suure rõõmuga kandadele ja varvastele ehk kohtadesse, mis hakkavad kõige kiiremini higistama. Seepärast on villiennetuse üks alustalasid jalgade võimalikult kuivana hoidmine. Puista hommikuti labajalgadele kas keha- või beebipuudrit. Ka kingade sisetaldu võib määrida neutraalse rulldeodorandiga, eeldusel, et seal pole parfüümi ega alkoholi.

Lakk-kingadel on oma elegants ja võlu, ei saa salata. Aga olgu nad säravalt puhtad! Selle trikiga on neid lihtne puhastada ja hiilgama panna: piserda veidi klaasipuhastusvedelikku kingadele ja «poleeri» puhta pehme rätikuga kuivaks.

Kas kingad pitsitavad? Pole mingit muret, kui nad on nahast — see teatavasti venib. Tõmba jalga paksud talvesokid ja pista nad vähemalt kümneks minutiks kitsastesse kingadesse. Pärast sellist väikest inimfööni on nende haare juba oluliselt lõdvem.