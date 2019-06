7 põhjust, miks mehed orgasme teesklevad

IllicitEncounters viis läbi uuringu, millest selgus, et 68 protsenti naistest ja 28 protsenti meestest on mingil hetkel elus orgasmi teeselnud.

Põhjused selle taga on erinevad, kuid sageli on seotud kaks asja: teadmine, et seks ei vii orgasmini ja tahtmine mitte partnerit haavata.