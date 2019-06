Teeseldakse erinevatel põhjustel – inimene on väsinud ja tahab asja kiiremini lõpule viia; tal on lõbus, aga ta ei suuda orgasmi saada; ta ei taha panna sind end halvasti tundma jne.

Aga kui sa kahtlustad, et partner on teeselnud, mida saad sa ette võtta? Kas on viisi, kuidas sellest rääkida nii, et teie seks muutuks ka paremaks, ilma et see kõlaks süüdistuse või torisemisena?