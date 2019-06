Tütre isadepäevakink pani kasuisa liigutusest nutma

«Ta oli liigutusest sõnatu,» ütles Sophia. «Tal polnud aimugi, et olin need alles jätnud, kuid olin need säilitanud just seetõttu, et mul oli sel ajal väga raske, tema kirjad panid mind aga paremini tundma ja hindasin neid väga. Ta meenutas mulle, et ma olen armastatud ja et mu kasuisa hoolib minust väga. Ma arvan, et sel [kingi üleandmise] hetkel sai ta ühekorraga aru, kui suur ja oluline mõju tal minu elule on olnud.»