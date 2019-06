Ühe ema geniaalne trikk, kuidas lapsed ilma draamata õigel ajal magama saada

Ka Cristina Margolise elu oli selline. Ta avastas, et on närviline ning kaotab pea igal õhtul ka enesevalitsuse. Ühel hetkel sai ta aru, et ei taha, et laste viimane mälupilt lõppevast päevast oleks hullumeelselt karjuv ema.

Niisiis püüdis ta järele mõelda, mis on see, mida lapsed õhtul tegelikult vajavad. «Ning lahendus osutus geniaalselt lihtsaks,» kirjutab ta Popsugaris.

Nimelt sai ta aru, et ei veeda oma lastega pea üldse kvaliteetaega. Niipea, kui nad koolist jõuavad, on ooteaeg, seejärel suunduvad nad õpitükke tegema, millega ema küll aitab, kuid see pole just kvaliteetaeg.

Pärast seda on õhtusöök, seejärel koristamine ja ongi juba uneaeg käes. «Ning kuigi ma olen lastega koos olnud alates ajast, kui nad koju jõudsid, ei ole me saanud tegelikult perena aega veeta,» ütleb Margolis.

Ema hakkas teadlikult seda mustrit muutma. «Las olla köök natuke rohkem segamini, ma võtan aega, et lastega kvaliteetaega veeta,» ütleb ta. «Ma poleks iial arvanud, et pean ajaveetmist oma lastega kalendrisse kirja panema, kuid nii see on. Tänapäevases kiires maailmas on südantlõhestavalt lihtne ära unustada, mis on meie eludes tegelikult oluline.»