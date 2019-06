Psühholoog lükkab ümber levinud müüdi: beebi tulekski iga vigina peale sülle võtta!

See tähendab, et mida rohkem lähedust lapsele pakutakse, seda rahulikum beebi ka on.

«Beebi palub oma vanematelt täpselt nii palju süles olemist, kui ta päriselt ka vajab – see oleneb tema eripärast. Ema roll on oma lapse eripära märgata ning just selle järgi talitada,» paneb Kütt südamele.

«Kummatigi on lapsel umbes 24–36 elukuuni on raske aduda, et asjad või inimesed, keda ta ei näe või mida ta ei saa katsuda, on olemas. Neil puudub abstraktne arusaam. Sellepärast tunneb üksi nutma jäetud laps, et ta on üksi maailmas, ta elab läbi justkui oma vanema kaotust,» kirjeldab Kütt, miks on üksi nutma jäetud lapse jaoks see üks kohutavamaid kogemusi.