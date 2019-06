7 teaduslikult tõestatud põhjust, miks oma last rohkem kallistada

1. Känguruhoolitsus võib päästa elu

Kuna beebid ei oska veel rääkida, on puudutus vanema ja lapse esmane suhtlemisvahend. Puudutuse toime algab juba sünnihetkel. Lapsevanema ja vastsündinu vahelist nahk-naha kontakti nimetatakse ka känguruhoolitsuseks. Kängurumeetodil on kümneid teaduslikult tõestatud kasulikke omadusi: see kaitseb beebi füüsilist tervist ja loob emotsionaalset turvatunnet.

Enneaegsete beebide puhul on nahk-naha kontakt emaga koguni elu küsimus – varajane känguruhoolitsus suurendab šanssi ellu jääda. Kehalise kontakti uurija Tiffany Fieldi uuringu kohaselt võtsid need enneaegsed beebid, kes said viie kuni kümne päeva jooksul kolm korda päevas veerand tunni kaupa puudutusteraapiat, kaalus juurde 47 protsendi võrra rohkem kui tavalist ravi saavad lapsed!

2. Mida rohkem lähedust, seda rahulikum beebi

Arusaam, et beebit ei tasu iga vigina peale sülle haarata, sest muidu ta ei õpigi ise rahunema, on iganenud. Alla üheaastast last ei ole võimalik ära hellitada, sest ta ei oska veel manipuleerida ega jonnida. Beebi palub oma vanematelt täpselt nii palju süles olemist, kui ta päriselt ka vajab – see oleneb tema eripärast. Ema roll on oma lapse eripära märgata ning just selle järgi talitada.

Iga armastav puudutus aktiveerib ajus empaatiaga seotud osa ja vallandab verre annuse oksütotsiini, mida võib ka armastuse- või õnnehormooniks kutsuda. Seega, mida rohkem te last puudutate, seda rahulikum ta on. Miks nutavad loodusrahvaste titad vähe? Neid kantakse enamasti terve päeva vältel seljas, tihedas kontaktis emaga!

Suutlikus oma emotsioonidega toime tulla ja neid ise reguleerida areneb aga hoopis läbi kogemuste. Peegelneuronid on närvirakud, mis võimaldavad lapsel õppida läbi imiteerimise. Kui ema tajub lapse vajadusi ja aitab neid täita, siis õpib ka beebi vaikselt oma vajadusi tajuma ja täitma. Kui esialgu aitab lapsel rahuneda ema, siis mida edasi, seda rohkem õpib laps ka ise rahunema.

Kummatigi on lapsel umbes 24–36 elukuuni on raske aduda, et asjad või inimesed, keda ta ei näe või mida ta ei saa katsuda, on olemas. Neil puudub abstraktne arusaam. Sellepärast tunneb üksi nutma jäetud laps, et ta on üksi maailmas, ta elab läbi justkui oma vanema kaotust.

3. Kallistused teevad targaks

Mida väiksem on laps, seda rohkem vajab tema aju normaalseks arenemiseks füüsilisi puudutusi. Mitmed teadlased on ema-beebi vahelisi suhteid ning näiteks lastekodus ja kodus kasvavaid lapsi uurides leidnud, et mida rohkem hoolitsevaid puudutusi laps igapäevaselt saab, seda kõrgem on tema kognitiivne ehk vaimne võimekus.

4. …. ja terveks!

Jällegi on füüsiline puudutus eriti tähtis just beebieas – paitamine, silitamine ja nahk-naha kontakt stimuleerib beebi verevarustust ja lihastoonust, mis aitab tal füüsiliselt areneda.