Taimetark soovitab. Praegu laialt õitsev «umbrohi» sobib kosutavaks rohuks, rääkimata sellest, et toob õnne ja tõmbab ligi armastust

Ristikheina kolmeharulist lehte on kristlikus maailmas peetud püha kolmainu sümboliks – Isa, Poeg ja Püha Vaim. Legendi kohaselt selgitas Püha Patrick paganarahvale kristliku kolmainsuse olemust, näidates kolmeharulist ristikheinalehte, sellest peale on taimel püha oreool, juba keldi preestrid pidasid seda pühaks. Ristikheinaleht on Iirimaal tänaseni Püha Patricku auks kantav sümbol (Shamrock), mida kasutatakse erinevas sümboolikas palju.

Neljalehelist ristikut kohtab harva ja sellele on omistatud kaitse- ja tõrjemaagilisi omadusi ning usutakse, et see toob õnne ja tõmbab ligi armastust. Eestlastel on olnud komme peita neljaleheline ristik kas rahakotti, riiete või raamatu vahele, kui soovitu on saavutatud või õnn leitud.