VAATA OTSE! «Malluka suvi maal» viiendas osas kummitab koduigatsus

Mallukal hakkavad puhtad riided otsa saama, kere on kange ja igatsus caffe latte, Wolti ja oma voodi järgi hakkab juba kummitama. Lapsed on olnud pikalt ilma multikate ja tahvelarvutita – on see olnud kerge? Ehkki Kardo ja Mari jääksid siia tallu pikemalt, otsutab pere veidi selga sirutada ja edasi liikuda.