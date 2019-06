Soovid rahulikku und? Järgi neid lihtsaid nippe

Meie kaasaegses tervisekultuuris on palju suundumusi, mis on tulnud ja läinud. Kuid üks asi, millega eksperdid järjekindlalt nõustuvad, on hea unehügieeni praktiseerimine.

Mis on unehügieen?

Unehügieen on lihtsalt meeldiv viide hea une harjumustele. Hea unehügieeni harjutamine on midagi, mida me kõik saame teha iga päev tervisliku une edendamiseks. Kui sa oled pidevalt väsinud või kui sul on sageli magamis- ja ärkamisraskused, võib olla aeg midagi lõpuks ette võtta.

Kui palju und me siis tegelikult vajame?

Kindlasti on oluline veenduda, et sul on piisavalt une aega, kuid see ei tähenda, et igaüks peab saama täpselt kaheksa tundi und. Ei ole tõesti maagilist numbrit ja iga inimese une vajadused on erinevad. On neid, kes vajad 8-10 tundi und ja on neid, kellele piisab 5-7 tunnisest unest.

Kuidas seda harjutada?

Nagu me teame, ei pruugi kohe pead padjale pannes uni tulla. Siiski on võimalik pidevalt harjutades ka oma unerütm korda saada.

1. Määra endale ajakava

Mine magama ja ärka iga päev umbes samal ajal. Teie keha harjub lõpuks järjepideva unerütmiga, mis muudab magamajäämise ja ärkamise lihtsamaks.

2. Tee harjutusi

Füüsiline aktiivsus päeva jooksul aitab teil öösel kergemini magama jääda. Täiskasvanutele mõeldud aktiivsussoovitus on vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega või vähemalt 75 minutit intensiivset harjutuste tegemist nädalas. Siiski tasuks meeles pidada, et mõned tunnid enne magama minekut ei maksaks intensiivset trenni teha.

3. Maga pimedas toas

Veendu, et kõik tuled oleks eelnevalt välja lülitatud, valgus pärsib unehormooni ja hoiab meid ärkvel.

4. Ära söö enne magama minekut rasket toitu

Kuigi pole päris palju uuringuid selle kohta, kuidas toit täpsemalt meie unekvaliteeti mõjutab, on siiski soovitatav rasket sööki enne magama jäämist vältida. Ära jäta õhtusööki vahele, kuid proovi lõpetada söömine vähemalt kaks tundi enne magamaminekut.

5. Ära joo enne uinumist kohvi

Hommikune kohv võib olla kasulik tootlikkuse ja energia taseme jaoks, kuid ilmselt soovite seda pärastlõunal ja õhtul vältida. Seetõttu hoiduge kohvi joomisest selles vahemikus.

6. Alkohol ei aita sul uinuda

Kuigi alkohol aitab teil kiiresti magama jääda, vähendab see teie unekvaliteeti. Mida suuremad on alkoholi kogused, seda halvemaks muutub ka unekvaliteet.

7. Ära võta probleeme endaga voodisse kaasa.

Proovi kaks tundi enne magamaminekut vältida tööd või muid stressirohkeid ülesandeid. Meditatsioon võib olla suurepärane võimalus pingeid maha laadida, kuid kui see pole sinu asi, siis veeta tund või kaks enne magamaminekut, tehes midagi, mis sind lõdvestab.