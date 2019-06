Toitumisteadlane: miks me sööme rohkem, kui vaja?

«Tugevad emotsioonid halvavad enesekontrolli ning söömine aitab emotsioone tuimestada ja meeleolu lühiajaliselt parandada. Ka positiivsed emotsioonid võivad viia ülesöömiseni, sest olles heas meeleolus suureneb ka toidunauding,» sõnas Sultson. Ta selgitas, et ka koos teiste inimestega olles sööme me sageli enam.

Tasakaalustatud toitumise konverentsil esinenud teadlane selgitas, et inimesed tajuvad toitu erinevalt. «Need, kellel on ülekaal, võivad olla ka tasutundlikumad. See tähendab, et nad on altimad toiduga seotud ahvatlustele ja märkavad toitu enda ümber enam,» ütles ta.