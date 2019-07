Sel korral on saatejuhtidel Greggil ja Chrisil erakordne väljakutse Lancashire's. Üksikema Angela teeb täiskohaga tööd ja kasvatab viit tütart, kellest ühel on tsöliaakia ja teisel nii tsöliaakia kui I tüübi diabeet. Emal pole enesekindlust köögis ollagi, iga tütar tahab ise sööki, ning igapäevased ostuarved on kasvanud ülepea.