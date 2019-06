Kõige hullemad asjad, millega tänapäeval inimesed esmakohtingutel hakkama saavad

Esimesed kohtingud on alati teadupoolest närvesöövad. Mis siis, kui ta ei meeldi mulle? Mis siis, kui mina ei meeldi talle? Aga kui mu nali on rumal? Kui ta on valinud halva restorani? Ebakindlusi võivad põhjustada miljonid pisiasjad.

Tänapäevane tehnikaareng on võibolla teinud meil kohtingukaaslaste leidmise lihtsamaks, kuid on juurde toonud rea uusi probleeme. Andmeanalüüsifirma YouGov küsitles hiljuti 1000 Ameerika täiskasvanut ning leidis, et nii mehed kui naised nõustuvad: kõige hullem asi, mida kohtingul teha, on veeta see ninapidi oma telefonis.

Küsitluse tulemused näitasid, et see oli võrdselt eemaletõukav nii meeste (69 protsenti) kui naiste (70 protsenti) jaoks. Ning see on mõistetav: kellelegi ei meeldi, kui sinuga aja veetmise asemel saadetakse sõpradele sõnumeid ja rullitakse mööda Facebooki.

BestLife kirjutab, et ka muud uuringud on näidanud – tehnosegajad mõjutavad ka pikaajalisi suhteid. Pärisinimese asemel telefoni eelistamisel on suhtele sügavalt negatiivne mõju. Lisaks näitavad mitmed uuringud, et tehnoloogia mõjub halvasti ka meie suguelule.

YouGovi küsitlusest tuli välja, et lisaks ei meeldi inimestele, kui endast postitatakse eksitavaid pilte (52 protsenti meestest, 43 protsenti naistest). Kolmandale kohale platseerus järgmine eksimus: toidu liiga vali mälumine.