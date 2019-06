Vaata kaadri taha! Just nii valmis ansambli N.O.O.B. uus hittsingel

«Iga inimene saab ise oma eluga paljutki ära teha, seda juhtida. Ma ei usu, et meie saatus on ette määratud, oluline on tahe,» võtab loo autor Indrek Luukas laulu tausta kokku. «Kui inimese mõtted ei ole ette määratud, siis ei ole ette määratud ka saatus – mille inimene pähe võtab, selles suunas hakkab ka elu liikuma,» lisab N.O.O.B solist Mikk Tivas.

«Kui võtsin vastu otsuse muusikavideos osaleda, oli minu jaoks tähtis, et laul ei jätaks mind ükskõikseks. Seda see laul ei teinud. Sellel laulul on minu meelest kõige paremas mõttes hitipotentsiaali. Loodan, et suutsin videole midagi ka omalt poolt lisada,» räägib Anti Kobin.