8 valet, mida võid lapsele rääkida

Kõige parem on lastele üldse mitte valetada, et nende usaldustunne vanemate vastu ei kaoks. Aus olla on ju alati parem. Siiski on olemas ka mõningad erandid ja on valesid, mida võib lastele öelda.

«Ma ei viska mitte kunagi ühtegi sinu joonistust minema»

Iga lapsevanem soovib hoida oma lapsest alles teatuid mälestusi. Erinevaid joonistusi tekib aga ajapikku jube palju ja seetõttu pole midagi, kui osa nendest ära viskad. Lapsele jääb aga seetõttu teadmine, et tema tehtud meisterdused meeldivad sulle ja nii ei lõpeta ta päevapealt antud tegevust ära.

«See on suurepärane joonistus»

Põhimõtteliselt on see ümmargune viis, kuidas teha lapsele kompliment ilma, et sa teaks, mida ta tegelikult üritas joonistada. Küsi joonistuse kohta erinevaid küsimusi. Kas see on antiloop? Kas see on ämblik? Nii laps näeb, et tema tehtu läheb sulle korda ja pakub huvi.

«Sa laulad nii hästi»

Hoolimata sellest, et su laps ei pruugi laulda nagu ööbik on see vale täiesti lubatud. Nii näitad sa talle taaskord, et huvitud tema tegevusest ja kes teab, võib olla sinu head sõnad annavad lapsele motivatsiooni juurde ja ta hakkab laulmisega tõsisemalt tegelema ja uus täht on sündinud.

«Ma jään koos sinuga magama»

Sul võib olla miljon toimetust ja tegevust pooleli, aga sa ju tead, et palju lihtsam on seda teha, kui su laps sind ei segaks ja kogu tähelepanu endale ei nõuaks. Öeldes oma lapsele, et sina jääd ka koos temaga magama tekitab temas kindlustunde ja annab kindlasti motivatsiooni ka voodisse minna.

«Siin pole midagi karta»

See lause töötab väga hästi siis, kui õpetad lapsele mingit uut tegevust, näiteks jalgrattasõitu. Nii kaob ka lapsel hirmutunne ja ta julgeb vähemalt uusi asju proovida. Kogu aeg lapsele öeldes, et seda tehes saad haiget või, ära seda küll tee, sest siis juhtub nii, tekitab lapses hoopis ebakindlust ja hirmutunnet, mis võib neid ka traumeerida. Aita hoopis lapse hirme leevendada.

«Ma ei tea»

Lastele meeldib palju küsimusi küsida ja enamasti püüad sa ka aega leida, et neile vastata. Mõnikord oled aga raskest päevast täiesti väsinud ja sul pole mingit tahtmist lapsele erinevaid asju selgitada, siis sel puhul ongi kõige kindlam öelda lapsele, et sa ei tea seda. Nii saab ka laps aru, et täikasvanud ei teagi kõike.

«Lapsi toovad kured»