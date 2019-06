5 põhjust, miks pikamaasuhe võiks sobida just sulle

Mis on need põhjused, miks osa paare ikkagi eelistab pikamaasuhet?

Tunne ennast enesekindlamalt

Igaüks, kes on pikamaasuhetes, teab, et see ei ole mugav suhe, kaugel sellest. Iga päev tuleb teha jõupingutusi, et jõuda üksteisega suhelda. Siiski teadmine, et hoolimata pikast vahemaast nähakse ikkagi vaeva, et teineteise tegemiste kohta uurida on võimas tunne. See on eelkõige suur usaldustunne ja kõik paarid ei saagi sellega hakkama.

Keskendu rohkem karjäärile

Me kõik oleme näinud suhteid, kus üks inimene keskendub oma karjäärile ja teine on pahane. Muidugi ei taha paljud inimesed seda oma partnerile teha ja eriti veel suhte arvelt, kuid sageli juhtub see automaatselt. Pikamaasuhetes seda aga ei juhtu. Pole vaja tunda süüd, kui otsustatakse pikad õhtud sisustada töö tegemisega.

Rohkem aega sõpradele ja perekonnale

Partneriga koos olles tekib ikka see tunne, et ma ei saa ju enam nii palju sõprade ja perega koos aega veeta ja rohkem pean pühenduma ju oma kallimale. Pikamaasuhte puhul pole sõprade ja perega koos aja veetmine mingi kuritegu. Mine kasvõi terveks nädalaks sõprade või perekonnaga kuhugi lõbutsema.

Treening

Võib juhtuda, et partneriga koos olles tunned süümekaid, kui tahad hommikul väikese jooksu teha, sest no tähtsam on ju hoopis temaga koos ärgata ja asuda tavapäraste toimetuste juurde. Tegelikult see nii pole. Nüüd on sul vabadus minna jooksma või lihtsalt trenni, millal ise tahad.

Prioriteedid on paigas