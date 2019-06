Ära põe vöökoha pärast: 11 asja, mida võid südamerahus mugida

Ei ole olemas toiduainet, mille kalorisisaldus oleks 0, aga leidub neid toiduaineid, mille kalorite hulk ei tee sulle kahju. Siiski on oluline ära märkida, et üle ei tohiks ennast ka nendest süüa. Mis toiduained siis madala kalorisisaldusega on?

Seller

Peaaegu 95% sellerist on vesi, kuid see ei tähenda, et köögiviljal ei oleks märkimisväärset kasu tervisele. Seller sisaldab kaaliumi, folaati, kiudaineid ja moodustab ligi 30 protsenti teie K-vitamiini päevasest vajadusest. Ühes portsjonis on ainult 6 kalorit. Sellerit tuleks tarbida siis kui see on võimalikult värske.

Lehtkapsas

Üks lehtkapsa leht sisaldab ainult 33 kalorit, kuid lisaks ka peaaegu 3 grammi valku ja 2,5 grammi kiudaineid portsjoni kohta. See on üks suhteliselt vähestest toiduainetest, mis sisaldab omega-3 rasvhapet, toitainet, mida enamik inimesi saab kala süües. Nii nagu ka muud liiki salatid, on lehtkapsas ka kõrge vitamiinide ja folaadi sisaldusega.

Mustikad

Mustikates on väga palju antioksüdante, tema antioksüdantide sisaldus on suurem kui mistahes puuviljal. Mustikad annavad sulle 14 protsenti sinu päevasest kiudainete vajadusest ja sisaldavad umbes 85 kalorit.

Kurk

Kurk koosneb peamiselt veest ja sisaldab umbes 16 kalorit. Seemned ja koor on enim toitainete rikkamad ja seetõttu ei maksaks kurki koorida. Kurgi seemned ja koor sisaldavad rohkesti kiudaineid ja A-vitamiini.

Tomat

Tomatid on kõige tuntumad selle poolest, et need sisaldavad lükopeeni, mis aitab võidelda krooniliste haiguste vastu ja annab ka tomatile punase värvi. Lisaks lükopeenile sisaldavad tomatid A-, C- ja B2-vitamiini, samuti folaati, kroomi, kaaliumi ja kiudaineid. Üks keskmise suurusega tomat sisaldab umbes 25 kalorit.

Greip

Greip on eelkõige tuntud sellepoolest, et ta aitab kaalu langetada. Greibid on suure kiudainete sisaldusega ja seetõttu ei teki greipi süües kiiresti näljatunnet, lisaks aitab greip ka hoida normaalset veresuhkru taset. Pool greipi sisaldab umbes 50 kalorit. Greibis leiduv C-vitamiin võib vähendada mitmeid terviseprobleeme, nagu vähk ja südamega seotud probleemid. Greip võib imet teha ka kolesterooli vähendamisel ja seedimise parandamisel ning puuviljas leiduv folaat on eriti hea just rasedatele.

Brokkoli

Brokkolit on kõige parem süüa siis, kui teda on aurutatud. Brokkoli sisaldab sulforafaani, vähivastast ainet, mis hävitab vähki põhjustavaid kemikaale, mida keha võib saada keskkonna või toidu kaudu. Lisaks A-, C-, E- ja K-vitamiinidele sisaldab üks aurutatud brokkoli umbes 20% teie päevasest kiudainete sisaldusest. Üks brokkoli sisaldab keskmiselt umbes 31 kalorit.

Lillkapsas

Lillkapsas on suurepärane folaadi, kiu ja vitamiinide C ja K allikas, lisaks sisaldab lillkapsas antioksüdante ja fütokemikaale, mis aitavad võidelda krooniliste haiguste vastu. Üks lillkapsas sisaldab umbes 25 kalorit.

Murakad

Murakad sisaldavad palju C-vitamiini. Murakate söömine aidatab kaasa ka seedimisele. Üks peotäis murakaid sisaldab umbes 62 kalorit.

Apelsinid

Apelsinid sisaldavad ka palju C-vitamiini. C-vitamiin on kollageeni tootmise seisukohalt väga oluline, kollageen aitab aeglustada vananemisprotsesse ning hoida nahka tervena ja säravana. Keskmise suurusega apelsin sisaldab umbes 80 kalorit.

Maasikad