1919. aastaks oli varjupaika, kus sel ajal möllas gripiepideemia, jäänud vaid juhataja Dobbeler koos abikaasaga, Hedwig Büll, õde Johanna Hacker ja 170 last. Türgi valitsusel polnud enam mingit võimu, kuid samal ajal ei suutnud ka inglased neid kaitsta. Riigis tegutsesid röövlijõugud. Hedwig kirjutas: «Üks meie türgi sõpradest teatas meile, et bandiidid kavatsevad meid rünnata. Meie küla lähedal asus /.../ röövlite laager. Kord öösel piirasid nad ümber meist pooleteise tunni tee kaugusel asuva Yarbaši raudteejama. Seal elas üks meie tuttav saksa insener; tema ja ta kaks teenijannat lasti maha ning maja rööviti paljaks. See oli kohutav; kui õhtul toodi meie külla tüdrukute verega kaetud laibad.»