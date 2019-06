Tuntud lauljatar Helen Adamson: võitlesin aastaid depressiooniga ja mõtlesin ka surmale

Hiljuti oma elukaalasest lahku läinud lauljatar Helen Adamson tunnistab, et tema jaoks on armastus rohkemat kui kahe inimese vaheline hea kontakt. «Mina otsin just sellist armastust, kus partnerid hoiavad teineteist hellalt, on ausad ja võtavad vastutuse iseenda eest ning on emotsionaalsed ja pakuvad seeläbi turvalist suhet,» on ta sõnastanud asjad, mida ootab tulevikusuhtelt.