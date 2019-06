Seda ei taha vallaline mitte mingil juhul kuulda

Enne kui üritad vallalisele inimesele mõnda kommentaari teha veendu, et see talle haiget ei teeks. Mitmed kommentaarid võivad inimest hoopis solvata. Kindlasti hoidu järgmistest väljenditest:

«Miks sa ikka vallaline oled?»

See on üks kindel asi, mida üksikud inimesed vihkavad. Tema jaoks kõlab see selliselt, et tal on midagi viga ja sellepärast on ta vallaline. Selle küsimuse esitamise asemel lase üksikutel inimestel otsustada, kas nad tahavad sinuga kõigepealt sellel teemal üldse suhelda, ära kunagi küsi seda niisama.

«Sa kohtad kedagi siis, kui sa seda kõige vähem ootad»

Kuigi see avaldus on kindlasti hea tähendusega, ei ole mingit garantiid, et istumine ja ootamine toovad kaasa härra või proua imelise ilmumise ukse taha. «Ootamine» ei anna tavaliselt tulemusi, kui soovid öelda midagi kasulikku, siis lõpeta sellele keskendumine, keskendu selle asemel teistele olulistele asjadele elus, näiteks töö, hobid, sõbrad jne.

«Oled endiselt vallaline? Mis sul viga on?»

Viimane asi, mida sel inimesel vaja, on see, et keegi eeldaks, et põhjus, miks ta vallaline on peitub temas endas. Oluline on mitte tekitada temas kurbustunnet ja mitte rõhuda tema vigadele. Anna talle hoopis nõu, mida ta võiks teisiti teha või kuidas oma probleemile läheneda.

«Ära muretse, sa pole igavesti vallaline»

Selline ütlemine võib põhjustada muret nendele inimestele, kes on oma suhteseisundiga rahul ja tekitada neis süütunnet, et kas neil peaks siis ka keegi olema. Pigem ära ütle talle seda, kui sa ei taha temas ebamugavustunnet tekitada.

«Kas sa pole üksildane?»

See, et inimesel pole kindlat partnerit ei tähenda seda, et tal poleks huvitav elu. See küsimus tekitab pigem sinus endas ebakindlust, et sa ei usu, et inimene võib tõesti olla rahul sellega, et ta on üksinda. Ära suhtu sellesse imelikult, mõni tahabki üksinda olla.

«Sa oled liiga valiv»

Kui inimesel on parteri suhtes kõrged standardid pole see ilmtingimatta kohe halb, vastupidi, on ju väga tore kui soovitakse leida endale kaaslane, kellega oleksid sarnased hobid või huvid, mitte ei lepiks esimese ettejuhtuvaga. Seega on väga ebaviisakas öelda inimesele, et ta ei leia endale kedagi, sest tal on seatud liiga kõrged standardid.

«Sa oled liiga ilus, et olla vallaline»

Tavaliselt naistele suunatud väide on problemaatiline mitmel põhjusel ja seda isegi siis, kui sinu kavatsused on head. Kellegi välimus ei ole seotud sellega, kas ta peaks olema suhetes. Isiku väärtus ei põhine tema füüsilisel väljanägemisel, vaid oluline on ka inimese vaimne, sisemine pool.

«Sa pead kõigepealt hakkama iseennast armastama»