Prints Philip soovitas ühel veidral põhjusel Harryl mitte Meghaniga abielluda

Nimelt ei olnud prints Philip abielu poolt ja ütles pojapojale, et nad ei peaks abielluma.

Fox kirjutab, et tegemist pole ka esimese korraga, kui Philip on abielu teemal nõuandeid jaganud. «Kõige olulisem koostisosa on tolerants,» ütles Philip abielu kohta 1997. aastal.