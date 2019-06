3 tarka viisi, kuidas end telefonist saadava kiirguse eest hoida

Mis siis täpsemalt telefoni kasutamine põhjustada võib? Mobiiltelefonid kiirgavad raadiosageduslikku energiat, kui nad saadavad ja saavad teavet ümbritsevatest rakutornidest. Siiski ei osata veel nende tegelikku kahju tervisele kindlaks teha, kuid on leitud, et mobiiltelefonide pikaajaline kasutamine võib olla seotud teatud vähivormide tekkega ja põhjustada näiteks peavalusid, avaldada halba mõju õppimisele ja mälule, kuulmisele, käitumisele ja magamisele.

Lastele on raadiosageduslik energia muidugi kahjulikum kui täiskasvanutele, sest nende aju ja kehad on palju väiksemad ja vähem arenenumad. Kuigi sellel teemal pole palju uuringuid tehtud, on leitud, et kannatada võivad lapse kuulmine ja võivad tekkida peavalud.