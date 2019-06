4 varjatud asja, millele koonrist kuninganna meelsasti kulutab

Kuninganna on väärt üle 405 miljoni euro, kuid on ka teada, et palee töötajad teenivad ääretult vähe, mõnikord suisa Londoni miinimumpalka (9,15 naela ehk 10,27 eurot tunnis). Kuigi tema alluvad ei suple just luksuses, on teada, et kuninganna avab mõnel juhul rahakotirauad ja lubab endale nii mõndagi, kirjutab NewsHub.

Käekotid

Kuninganna armastab Launeri käekotte, mille klassikalised sumadanid maksavad poes 1700 euro ligi. Firma on väitnud, et kuninganna lemmikuks on vasikanahkne Traviata stiilis ridikül, mis maksab üle 2000 euro. Kuningliku kõrguse käekotikogus olla aga üle 200 koti.

Sallid

Kui kuninganna kaelas võib märgata salli, siis kannab see kindlasti Hermési brändimärki. Ka need sallikesed pole odavad, makstes umbes 430 eurot tükk.

Autod

On ka teada, et kuninganna Elizabeth armastab luksussõidukeid. Tema kollektsioonis on haruldasi Rolls Royce’e, Bentleysid ja Mercedeseid ning HotCarsi hinnangul on autopargi koguväärtuseks vähemalt 11 miljonit eurot.

Veinid