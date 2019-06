Kuninganna teeb Meghanile sünnipäevaks väga erilise kingituse

Tegemist on muuhulgas ka esimese korraga, kui pisipõnn, Sussexi-beebi Archie ametlikult oma vanematega Balmorali valdustesse reisib. Väidetavalt ongi kuninganna kutsunud paariks Meghani Šotimaa valdustesse külla, et naine saaks oma sünnipäeva tähistada.

Kuningliku pere allikas ütles The Sunile pühapäeval, et Sussexi perekonnale eraldatakse lossis omaette tiib, samuti naudivad nad koos kuningannaga pärastlõunateed.

«Kuninganna ja prints Philip jumaldavad paari ning loomulikult nende vastsündinud pojapojapoega, mistõttu nad kutsusidki pere Balmoralisse külla,» sõnas allikas. «See on Meghani jaoks suur au üldse kutsutud saada. See on erakordne au.»

Räägitakse ka, et erilise sündmuse märkimiseks on lauda katma kutsutud toitlustajad.

Balmorali loss on alati olnud kuninganna üks lemmikutest ning seal veedavad nad koos prints Philipiga alati suveperioodil aega. «Pole kahtlustki, et Balmorali valdused on kuninganna lemmikkoduks ja seetõttu on kutse seda erilisem ja tuleb otse südamest,» lisas allikas.