Disainitänav kolib Tallinna merepäevadel Haven Kakumäe jahisadamasse

«Eelmisel aastal saatis Disainitänavat Tallinna merepäevadel tõeline menu ning meil on suur rõõm ka tänavu disainereid nii Eestist kui ka välismaalt suurimal mere- ja perepeol tervitada,» sõnas Tallinna merepäevade Haven Kakumäe programmijuht Kati Remmelkoor. «Sel korral üllatab Disainitänav uue asukohaga äsjavalminud Haven Kakumäe jahisadama purjekate talvehoidlas, mille autoriteks on KAMP arhitektid. Ootame rohkesti uudistajaid, sest nii palju kodumaist disaini jõuab imeilusasse Haven Kakumäe sadamasse esmakordselt,» lisas Remmelkoor.

Disainitänava turundusjuhi Kirke Tatari sõnul on juba ligi 50 ehte- ja moebrändi end kirja pannud, kuid praeguse registreerumisaktiivsuse juures on oodata terve hoone täitumist huvitavate pakkujatega. «Disainitänaval on väljas nii juba tuntud tegijad kui ka uustulijad. Moeloojatest on kohal näiteks Eve Hanson, Ellen Richard, Donna Nordica, samuti on seekord väljas nahadisainer Kadri Kruus. Ehtebrändidest mainiks ära SOMA, Anneli Tammiku ja Tohuto. Moesõbrad saavad testida näiteks linasest ja bambusest rõivaid.»