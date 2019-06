5 olulist asja, mida peab iga naine geelmaniküürist teadma

Geelmaniküüri tegemiseks kasutatav lamp on kas UV- või LED-lamp, mõlema lambi puhul toimub alati kokkupuude ka UVA-ga. UVA on absoluutselt vajalik geellaki kuivatamiseks küüneplaadil. UVA-kiirgused on need, mis on suuresti vastutavad DNA kahjustuste eest, mis põhjustavad päikesekahjustuse märke (pigmendilaigud, kortsus nahk jne). Kuigi geelmaniküüri peale ei kulu palju aega, siis on ikkagi sealt saadav UVA valgus palju intensiivsem kui otse päikeselt saadud. Samas praegu ei ole teada, kas UV-lampide tekitatud kahju muutub nahavähiks, pigem eeldadatkse, et nahavähi tekkimise risk on üsna väike.