Kaalu hoolikalt: üllatavad viisid, kuidas mõjutab ühine lemmik sinu suhet kallimaga

Kui soovid lemmiklooma võtta, siis kaalu kindlasti, kuidas see võiks sinu elu ja suhteid partneriga mõjutada ning kuidas lahendada seejuures tekkivaid probleeme. Aruta seda kõike oma partneriga, hoides avatud suhtlust. Kui sul pole kunagi olnud lemmiklooma, siis võiksite alustada varjupaigast, käige sealsete elanikega tutvumas, uurige internetist või lugege raamatutest vastavat infot.

Kuidas siis lemmikloom sinu suhet mõjutada võib? Mis on lemmiku võtmise plussid ja miinused?

Parem tervis

Lemmiklooma saamine võib suurendada teie üldist heaolu, mis viib pikema elueani. Nad aitavad reguleerida meie meeleolusid, emotsioone, vaimseid seisundeid ja füüsilist kuju, kui me nendega suhtleme ja nende vajadusi rahuldame. Enamikul paaridel on üldiselt parem tervis ja nad elavad kauem, kui nad on lemmikloomade vanemad.

Koera omamine võib olla eriti kasulik, sest need inimesed, kes on koeraomanikud, on rohkem aktiivsemad, neil on paremad tervisenäitajad ja stressi ning füüsiliste mõjude suhtes on nad vähem tundlikud kui need, kes ei oma koera.

Nad võivad tekitada stressi

Lemmikloomad võivad saada pingeallikaks, kui üks partner ei ole nende fänn või on selleks mõni muu põhjus, näiteks suur vastutus või rahalised kulud. See kõik tekitab aga stressi ja stressi tajub ka loom. Uuringud näitavad, et isegi kassid, keda peetakse emotsionaalselt kaugeks on tundlikud omanike emotsioonide suhtes.

Rohkem hellust

Lemmikloom tekitab meis ju ka hellustunnet ja soovi teda kogu aeg emmata ja kallistada. Põhjus on selles, et meie keha hakkab tootma oksütotsiini, mida tuntakse ka nii nimetatud «kallistamishormoonina». Emba oma lemmikuid, sest nad vajavad hellust täpselt samamoodi nagu sina.

Finantskulud

Lemmikloomad vajavad toitu, mänguasju, jalutusrihma jne, lisaks kaasnevad alati ka meditsiinilised kulud ja see kõik võib lõpuks kujuneda üsna kulukakas. Kui sinu lemmikloomal on erilised tervisevajadused, näiteks krooniline haigus, vigastus või toiduallergia, võivad kulutused minna veel suuremaks. Seega ole valmis suurteks kulutusteks.

Vähem ärevust

Kindlasti oled kuulud fraasi «happy wife, happy life». See kehtib tõenäoliselt kõigi soo ja suhtlusstiilide kohta. Lemmikloomad aitavad leevendada ärevust, mis mõjutab tõsiselt umbes 18 protsenti elanikkonnast ja vähendab üksindust, mis ei mõjuta ainult üksikisikuid. Siin on oluline märkida, et üksilduse nägemine võib psühholoogide sõnul moonutada meie arusaamu teistest inimestest. Uuringud näitavad, et loom, keda sa isegi ei oma, aitab sinu närve rahustada.

Vähem vabadust

Lemmikloomad on üsna suur vastutus, kui teil on lemmikloomad, kaob ka teatav vabadusetunne. Paljud paarid vaatavad lihtsalt lemmiklooma ostmise kulusid, mis on lemmiklooma vanema väikseim kohustus. Tegelikud kulud on hoopis suuremad ja sinna lisandub hulga teisi kulutusi. See tähendab, et sa pead hoolitsema lemmikloomaga mängimise, söötmise ja hügieeni eest, kui olete ka eemal. See võib tähendada ka vähem spontaanseid väljasõite ja kui juhtumisi sinu lemmikloomale ei meeldi pikad autosõidud, tuleb sul võib olla lausa mõnest puhkusest loobuda või siis reise lühemaks teha.

Rohkem rõõmu ja naeru