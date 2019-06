Ettevaatust! Populaarne tervisetrend võib kehale sootuks kahju teha

Detoxi toitumine sisaldab põhiliselt erinevate mahlade ja smuutide või muude vedelike joomist. Detox-kuuri puhul on peamine lubadus see, et keha vabaneb kahjulikest toksiinidest. Kahjuks võib detoxi-kuuri tegemine tuua kaasa rohkem kasu kui kahju.

Toksiin

Toidu ja toitumise poole pealt ei saa me kõrvaldada iga toksiini. Seda seetõttu, et mingil tasemel on peaaegu kõik, mida me tarbime, mürgine. Siinkohal pole tegemist mitte ainult alkoholi või suhkruga, isegi puuviljad ja köögiviljad sisaldavad toksiinide vorme, mis kahjustaks meid, kui me neid äärmuslikes kogustes tarbiks. Õnneks on meie kehad mõeldud ennast puhastama. Meie peamised organismi toksilistest ainetest «puhastavad» organid on seedetrakt, neerud, nahk, kopsud, maks, lümfisüsteem ja hingamisteed.

Detoxi kasu, eelised

Kahjuks mürgitame me ise pidevalt oma keha ja ei lase toksilistel ainetel kehast väljuda. Alkoholi tarvitamine, suitsetamine, ravimite, räpstoidu söömine jne takistavad meie kehal ennast jääkainetest vabastada.

Tarbida tuleks toitaineterikkaid toite, mis aitavad kehal toksiine väljutada, näiteks süüa erinevaid puu-ja köögivilju, tarbida omega-3 rasvhappeid ja juua rohelist teed. Lisaks enamik nendest toitudest ja jookidest ei tekita inimesele ka allergiat ja selles mõttes on detoxi tegemine kasulik, kuid siiski ei täida see oma peamist lubadust, milleks on kaalulangus.

Detoxi abil ei kao kaal

Detox ei aita sul kaalust alla võtta ja rasva põletada. Tegelikult võib see isegi põhjustada kaalutõusu. Siin on põhjus, miks.

Detoxi puhul kaotad sa peamiselt vett ja ülejäänud süsivesikute hulk tuleb ikkagi tagasi.

Paljud detoxi joogid sisaldavad väga vähe kaloreid ja tekitavad hoopis suurema tühja kõhu tunde. Väike kalorite hulk mõjutab aga negatiivselt teie hormonaalset tervist.

Detoxi puhul kaasneb ikkagi piiratud söömine ja see võib kaasa tuua või vallandada toitumishäired.

Detoxi-kuur võib anda kehale hoopis tagasilöögi ja seda kahjustada.

Detox võib olla kahjulik

Kaalulangus, keha «puhastamine» võib teie tervisele tuua hoopis kahju, mitte kasu. Alustajate jaoks on see alguses ebameeldiv. Mõned kõige sagedamini tekkivad kõrvaltoimed on nõrkus, peavalu, pearinglus, unetus.

Lisaks võib kõrge puuviljamahlade sisaldus põhjustada veresuhkru taseme olulisi muutusi, mis muudab need ohtlikuks diabeedikutele või inimestele, kellel on risk haigestuda diabeeti.