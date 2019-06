7 põnevat reisiideed: kuidas olla kahes kohas korraga

Belgia ja Holland

Kaht riiki ja kultuuri eraldav Baarle on ilmselt üks maailma kõige keerulisema ülesehitusega linnasid. Kuuludes osalt Hollandile ja osalt Belgiale, ei ole seda pelgalt ühe piiriga poolitatud, vaid see koosneb lausa eraldi maaosadest ning keerulistest Belgia ja Hollandi enklaavidest. Linnaelanike rahvuse määrab tavaliselt nende kodu asukoht.

Prantsusmaa ja Šveits

Kui sa unistad korraga kahes riigis viibimisest, siis on Arbez Franco Suisse just sinu jaoks. See võluv mägimajake asub täpselt Prantsusmaa ja Šveitsi piiril ning pakub võimalust magada jalad Prantsusmaal ja pea Šveitsis. Hotelli kööki, söögituppa ja osadesse külalistetubadest on märgitud kaht riiki eraldav joon, tutvustab Booking. Külastajal on võimalus ärgata Prantsusmaal ja nautida hommikusööki Šveitsis majutusest lahkumata.

Põhjapoolkera ja lõunapoolkera – Ecuador

Otse ekvaatoril asuv Quito on Ecuadori pealinn ning üks suurimaid ekvatoriaalseid linnu. Samuti on kõrgel Andides asuva Quito näol tegu ühega maailma esimestest UNESCO maailmapärandi paikadest, mille rabav ajalooline keskus on koduks mitmetele kloostritele, baroksetele kirikutele ja võluvatele munakivisillutisega tänavatele. Veidi linnast väljas asuvas Ciudad Mitad del Mundos on muuseum ja ekvaatori täpset asukohta tähistav monument.

Atlandi ja India ookean – Lõuna-Aafrika

Nõelaneem on Aafrika kõige lõunapoolsem tipp ning öeldavasti ka ametlik eraldusjoon India ja Atlandi ookeani vahel. Kujutle, et oled ühe jalaga Atlandi ja teisega India ookeanis. Samuti leiad sellest erilisest paigast Nõelaneeme tuletorni, mis ehitati 1848. aastal ja on seega vanuselt teine endiselt töötav tuletorn Lõuna-Aafrikas. Roni üles ja imetle võrratuid vaateid kahele võimsale ookeanile, mis sellel kaljusel rannikul kohtuvad.

Nevada ja Arizona – Hooveri pais, USA

USA osariikide Nevada ja Arizona piiril asuv Hooveri pais pakub lisaks kõigele muule ka võimalust olla kahes ajavööndis korraga. Seda ehitusime on USA-s tunnustatud kui rahvuslikku tsiviilehituse maamärki, kuhu võiks igaüks ekskursioonile minna, et selle ajaloo ja tähtsuse kohta rohkem teada saada.

Põhja-Ameerika ja Euraasia laam – Thingvelliri rahvuspark Islandis

Kahe riigi vallutamine ühekorraga võib ju põnev olla, aga kuidas oleks kahe mandriga? Kui see kõlab huvitavalt, siis lisa oma nimekirja Island, ainus asustatud saar maailmas, kus on silmaga näha eri laamasid ja ookeani keskahelikku. Reisijatel avaneb tänu sellele ainulaadne võimalus jalutada ühelt mandrilt teisele.

