Testi end: kas oled leidnud selle õige?

Ta on esimene, kellega tahad uudiseid jagada

Olgu head uudised või halvad, tema on esimene, kellele tahad nendest rääkida. Sa tead, et ta oskab sind toetada just nii nagu seda vajad.

Oled temaga tõeliselt sina ise

Kui kohtud alguses uue inimesega, näed sa tema esinduslikku külge. Aegamisi see mask langeb ning paljastub tõeline olemus. Sa ei karda enam väikeseid veidruseid ja ebatäiuseid. Sa ei tunne vajadust talle muljet avaldada, vaid saad olla sina ise.

Tema suhtlusoskus on suurepärane ja pingelistes olukordades

Hea partner teab, et suhtlus on suhte alustala. Teievaheline kommunikatsioon kulgeb edukalt mistahes olukorras.

Ta on paindlik tegema osasid asju sinu moodi ilma, et tunneks end nurka surutuna

Kõik paarid tülitsevad, kuid oluline on meeles pidada - te olete üks tiim. Konfliktide käigus ei tohiks pidada «skoori», kes kui palju on järele andnud või kelle moodi on asju tehtud. Kõik on läbirääkimiste asi ning te elate seda elu üheskoos.

Sinu lähedased sõbrad on tema fännid

Sinu lähisõpradel on olnud sinu kohtinguelus koht esireas - suured romansid, kibedad lahkuminekud ja pettumused. See kõik muudab nad väga kvalifitseerituks hindama, kuidas sinu uus kaaslane sulle sobib. Kuigi sõbrad ei saa sinu eest asju otsustada, on neil piisavalt infot ja teadmisi andmaks sulle soovitusi.

Kutsud teda uhkusega oma partneriks