Just nii pika trennipausiga hakkad lihaseid kaotama

Ekspertide sõnul kaob motivatsioon trenni teha pärast kahte ärajäänud trenni. Seega mida pikem on paus, seda raskem on trenni režiimi juurde naasta, kirjutab WellAndGood. Lihastugevus hakkab vähenema keskmiselt kolmandal trennivabal nädalal, kommenteerib treener Nina Marchione. Küll aga on see suuresti individuaalne ning sõltub inimesest.