5 võimalust, kuidas lennujaamas üleliigset aega kulutada

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma annab viis head nõuannet, kuidas lennujaamas üleliigset aega nutikalt veeta.

1. Täida aktiivsuseesmärke

Kui kannad käel nutikella, siis on üleliigne aeg lennujaamas hea, et saavutada igapäevaseid aktiivsuseesmärke. Lennujaamad on suured ja ruumi liikumiseks on palju, seega sea endale eesmärgiks teha näiteks 5000 sammu. Nii saad vabal ajal olla aktiivne ning sealjuures avastada huvitavamaid kohti lennujaamas, milles asud.

2. Avasta uut muusikat

Lennu ootamine on suurepärane hetk uue muusika avastamiseks. Eriti arvestades, kui lihtsaks on see tänapäeval Spotify Discover esitusloendite poolt tehtud. Seega kui ümberistumine pakub paaritunnist pausi, täida see uue muusikaga, mida saad hiljem ka lennukis nautida.

3. Tee kiire ringkäik linnas

Teinekord võivad ümberistumispausid lendude vahel olla isegi viis ja enam tundi. Kui linn ei asu lennujaamast väga kaugel, siis võib paus olla hoopis hea võimalus uue linna avastamiseks. Enamasti on lennujaamad ühendatud kiire metroo või rongiga ja kesklinn võib olla vaid 15-minuti kaugusel.

4. Tutvu kohaliku kultuuriga

Tihtipeale on lennujaamades üleval ka erinevaid näitusi ja muud huvitavat, et riiki lennujaama saabuvatele inimestele tutvustada. Seetõttu on üks hea viis ajaveetmiseks ka lennujaamas eri teemanäituste avastamine. Kui aega üle, siis saab selle täita ka kohaliku kultuuriga lennujaamast lahkumata.

5. Kasuta lennujaama hüvesid