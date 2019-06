Uuring: miks ei peaks nädalavahetuseks plaane tegema

Hommikul saad sõbrannadega kokku, et minna brunch'ile, pärastlõunal ootavad ämm ja äi ning õhtul veel kino koos kallimaga: nädalavahetus on igasuguste käikude ja tegevustega, milleks nädala sees polnud aega, pilgeni sisustatud. Teadlased aga ütlevad, et selline plaanimine pole sugugi kõige parem, kirjutab Freundin.