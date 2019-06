«Naistejutud». Lõbunaised räägivad ehk miks tõsine täiskasvanuelu on kuritegu!

Täiskasvanuelust on jäetud mulje, et see on midagi tõsist ja rasket, mis koosneb peamiselt karjääri tegemisest, arvete maksmisest ning vastutustundlikust käitumisest. Miks aga on oluline leida üles endas see «lõbunaine» või «lõbumees»? Kuidas seda üldse teha? Ja mida teha, kui teistele jääb ette, et sina oma elu lõbusalt elad?