Jüri Kolk: vana plaat

Vabandasin ennast sõbra ees täiesti mõttetult ja läbinisti saamatult välja, aga endale üllatuseks sain aru, et tema märkus oli õige. Kui kalendrisse märget ei tee, võib mõnikord nii minna. Mõtled, et homme hakkad jooksmas käima, aga homme on ju kogu aeg homme, käeulatuses, ja nii võibki jääda märkamata, et seda plaani haududes on möödunud juba kakskümmend aastat.