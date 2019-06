Galerii: kulinaarne kunstiteos ehk smörrebröd

Kopenhaagenis töömuuseumis on väljas Taani vanim võileib, tõsi küll, pisut näksituna. 1886. aastast pärit võileivapakk leiti Rosenborgi lossi remondi ajal ühe paneeli tagant. «Sööja oli jõudnud sealt võtta ühe ampsu, kas tal oli kiire või see lihtsalt ei maitsenud talle, aga sinna see päkka jäi,» rääkis Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard. Kuna võileib oli pakitud ajalehte Socialdemokrat, võib arvata, et tegu oli töömehe lõunasöögiga.